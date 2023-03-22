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14:39, 22 марта 2023Силовые структуры

Генерала Росгвардии Драгомирецкого арестовали по делу о многомиллионных взятках

Суд арестовал до 4 мая замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого по делу о коррупции
Начало событий в новости Генерал Росгвардии Драгомирецкий частично признал вину во взяточничестве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Реутовский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю командующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому, обвиняемому в получении двух взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Офицер арестован по ходатайству военного следователя до 4 мая.

Ранее 22 марта сообщалось, что военные следователи предъявили генералу обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. Он частично признал свою вину.

О возбуждении уголовного дела в отношении него и задержании 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, генерал регулярно получал «откаты» от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением.

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Любовь Ширижик
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