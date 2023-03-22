Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взятках на 28 миллионов рублей

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взятках на 28 миллионов рублей

Военные следователи предъявили обвинение заместителю командующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому в получении двух взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель следствия в Реутовском гарнизонном военном суде, где решается вопрос об избрании генералу меры пресечения, передает ТАСС.

Также Драгомирецкому инкриминируется превышение должностных полномочий.

О возбуждении уголовного дела в отношении него 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Генерала задержали.

Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением. Драгомирецкий признал свою вину и написал явку с повинной.