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12:47, 22 марта 2023Силовые структуры

Генерала Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взятках на 28 миллионов рублей

Замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого обвинили во взятках на 28 миллионов рублей
Вадим Драгомирецкий

Вадим Драгомирецкий. Фото: «Росгвардия»

Военные следователи предъявили обвинение заместителю командующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии генерал-майору Вадиму Драгомирецкому в получении двух взяток на общую сумму 28 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель следствия в Реутовском гарнизонном военном суде, где решается вопрос об избрании генералу меры пресечения, передает ТАСС.

Также Драгомирецкому инкриминируется превышение должностных полномочий.

О возбуждении уголовного дела в отношении него 20 марта сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Генерала задержали.

Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении подозреваемого от должности с последующим увольнением. Драгомирецкий признал свою вину и написал явку с повинной.

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Любовь Ширижик
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