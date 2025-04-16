Бывший замкомандующего ЛенВО воздержался от признания вины по делу о миллионных взятках

Экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанов не стал отвечать на вопрос о виновности

В Воронежском военном гарнизонном суде бывший замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майор Валерий Муминджанов отказался отвечать на вопрос о виновности в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях гособвинитель заявил, что подсудимому вменяется получение взяток на общую сумму 19 миллионов 350 тысяч рублей. После этого судья спросил генерала, признает ли он свою вину в инкриминируемом ему преступлении. В ответ Муминджанов заявил, что выскажет свое отношение к обвинению после представления доказательств стороной обвинения.

Ранее Муминджанов выражал надежду, что суд разберется с его уголовным делом объективно и справедливо. По его словам, обвинение против него построено на противоречивых показаниях лиц, которые его оговаривают.

РБК сообщало, что в основу дела легли показания предпринимателя Олега Требунских, который говорит, что передавал Муминджанову через жену взятки на протяжении семи лет — с 2017 по 2023 год. Они познакомились в 2003 году, дружили семьями и ходили друг к другу в гости.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

Суд наложил на имущество Муминджанова арест на сумму, равную размеру полученной взятки.