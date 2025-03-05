Бывший замкомандующего ЛенВО оценил выдвинутые против него обвинения во взятках

Экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанов: Обвинение построено на противоречиях

Бывший замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов надеется, что суд разберется с его уголовным делом объективно и справедливо. Об этом он заявил РБК.

По его словам, обвинение против него построено на противоречивых показаниях лиц, которые его оговаривают. Муминджанов утверждает что дал следствию обстоятельные объяснения и исчерпывающие ответы. Процесс над ним пройдет в Воронежском военном суде.

Источники издания рассказали, что в основу дела легли показания предпринимателя Олега Требунских, который говорит, что передавал Муминджанову через жену взятки на протяжении семи лет — с 2017 по 2023 год. Они познакомились в 2003 году, дружили семьями и ходили друг к другу в гости.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

Суд наложил на имущество Муминджанова арест на сумму, равную размеру полученной взятки.