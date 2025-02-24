Уголовное дело замкомандующего ЛВО Муминджанова по делу о взятке направлено в суд

В суд направлено дело обвиняемого во взятке замкомандующего ЛВО Муминджанова

В Воронеже суд рассмотрит дело обвиняемого во взятке замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерия Муминджанова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год Муминджанов, работая на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны, отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России. Он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

Суд наложил на имущество Муминджанова арест на сумму, равную размеру полученной взятки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест замкомандующего ЛВО Муминджанову по делу о взятке.

