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16:03, 24 января 2025Силовые структуры

Суд продлил арест замкомандующего ЛВО Муминджанову по делу о взятке

Обвиняемому во взятке замкомандующего ЛВО Муминджанову продлили арест
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Валерий Муминджанов

Валерий Муминджанов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

235-й гарнизонный военный суд продлил арест заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерию Муминджанову, обвиняемому в крупной взятке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, заседание проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство следствия о содержании обвиняемого под стражей и оставил его в СИЗО до 2 мая 2025 года.

По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Валерий Муминджанов, арестованный по делу о взятке, намерен вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

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