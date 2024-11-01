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14:17, 1 ноября 2024Силовые структуры

Суд продлил арест замкомандующего ЛВО Муминджанову по делу о взятке

Обвиняемому во взятке замкомандующего ЛВО Муминджанову продлили арест
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Валерий Муминджанов

Валерий Муминджанов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛВО) Валерию Муминджанову, обвиняемому в крупной взятке, продлили арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о содержании обвиняемого под стражей на время расследования уголовного дела и оставил его в СИЗО до 2 февраля 2025 года.

По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Валерий Муминджанов, арестованный по делу о взятке, намерен вернуться в зону специальной военной операции (СВО).

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