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13:48, 24 сентября 2024Силовые структуры

Арестованный за взятку замкомандующего ЛВО заявил о желании вернуться на СВО

Арестованный за взятку генерал Муминджанов заявил, что намерен вернуться на СВО
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов, арестованный по делу о взятке, намерен вернуться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявила его адвокат Карина Лубенец, передает РИА Новости.

По словам адвоката, ее подзащитный ждет изменений в законодательстве, чтобы подать как подследственный заявление на отправку в зону боевых действий. Сам генерал также заявляет, что ему неудобно и стыдно перед другими военными, потому что в СИЗО он спит и читает книги.

Ранее сообщалось, что военный суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Муминджанова. По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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