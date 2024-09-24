Возбуждение дела в отношении замкомандующего ЛенВО признали законным

Суд признал законным возбуждение дела против замкомандующего ЛенВО Муминджанова

Военный суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат обвиняемого подчеркнула, что Муминджанов вину не признает.

Дело генерала связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.