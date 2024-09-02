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16:34, 2 сентября 2024Силовые структуры

Заместитель командующего военным округом задержан за взятку. У него нашли недвижимость на 120 миллионов рублей

Замкомандующего Ленинградским военным округом грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей.

Муминджанов проходит обвиняемым по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Генерал-майору грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Минобороны РФ

Дело генерал-майора связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил (ВС) страны, Муминджанов содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями. Именно за это он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

В собственности у Муминджанова недвижимость за 120 миллионов рублей

В собственности у задержанного и его семьи находится недвижимость стоимостью 120 миллионов рублей. По данным следствия, в собственности у генерал-майора многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже. Правоохранители проверяют законность их приобретения.

Как уточняет Telegram-канал Shot, на Муминджанова зарегистрирована двухкомнатная квартира в Воронеже и старый внедорожник. Кроме того, в собственности у генерал-майора квартира площадью 54 квадратных метра в военном городке в Воронеже, а также автомобиль Land Rover Freelander.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора он получил в 2015 году.

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По данным следствия, в 2021-2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче площадью три гектара бесплатно. В мошенническую схему, по данным СК, были вовлечены также директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров.

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