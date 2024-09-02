Раскрыта стоимость принадлежащей задержанному генерал-майору Муминджанову недвижимости

Задержанный генерал-майор Муминджанов владеет недвижимостью на 120 млн рублей

Начало событий в новости Против заместителя командующего Ленинградским военным округом возбудили дело о взятке

В собственности у задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова и его семьи находится недвижимость стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в собственности у генерал-майора многочисленные объекты недвижимости, расположенные в Москве и Воронеже. Правоохранители проверяют законность их приобретения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

