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15:13, 2 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта стоимость принадлежащей задержанному генерал-майору Муминджанову недвижимости

Задержанный генерал-майор Муминджанов владеет недвижимостью на 120 млн рублей
Начало событий в новости Против заместителя командующего Ленинградским военным округом возбудили дело о взятке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В собственности у задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова и его семьи находится недвижимость стоимостью 120 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в собственности у генерал-майора многочисленные объекты недвижимости, расположенные в Москве и Воронеже. Правоохранители проверяют законность их приобретения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

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      Анна Габай
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