Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 2 сентября 2024Силовые структуры

Против заместителя командующего Ленинградским военным округом возбудили дело о взятке

СК завел дело против замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Генерал-майору вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он уже задержан, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

По версии следствия, дело Муминджанова связано с его периодом работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-майор содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Как уточняет СК, в собственности задержанного и членов его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже на общую сумму свыше 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыта стоимость принадлежащей задержанному генерал-майору Муминджанову недвижимости
      Последние новости

      ВС России начали охватывать Угледар с флангов

      В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

      В Эстонии полиция помешала установке памятника солдату СС

      Стало известно число эвакуированных за сутки из приграничных районов Курской области

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

      Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

      В Харькове прогремели взрывы

      Песков заявил об отсутствии проблем с Монголией из-за решений МУС

      Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше