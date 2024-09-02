Против заместителя командующего Ленинградским военным округом возбудили дело о взятке

СК завел дело против замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерия Муминджанова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Генерал-майору вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Он уже задержан, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

По версии следствия, дело Муминджанова связано с его периодом работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-майор содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Как уточняет СК, в собственности задержанного и членов его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже на общую сумму свыше 120 миллионов рублей. Законность их приобретения проверяется.

