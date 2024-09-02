Замкомандующего военным округом в России задержали по подозрению в миллионной взятке

Замглавы Ленинградским военным округом подозревают во взятки в 20 млн рублей

Заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 20 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Муминджанов проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, его дело связано с периодом работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил страны, генерал-майор содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями. Именно за это он получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

Следователи также выяснили, что в собственности у Муминджанова и его семьи находится недвижимость стоимостью 120 миллионов рублей. Законность ее приобретения проверяется.