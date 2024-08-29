Сын генерала Попова торговал военной амуницией. Его отца обвиняют в мошенничестве и принуждении к бесплатному труду

Сын задержанного экс-замглавы МО Попова два года торговал военным снаряжением

Сын генерала Павла Попова Роман продавал в интернете военную амуницию. Сам Попов-старший, занимавший должность заместителя министра обороны, был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он обогащался за счет строительства парка «Патриот», а также принуждал сотрудников работать на своем участке бесплатно.

Роман Попов два года торговал военным снаряжением

По информации Shot, Роман Попова с 2018 по 2020 год продавал в интернете военное снаряжение: форму, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core. Издание сообщает, что всего за два года Попову-младшему удалось продать не менее 24 предметов.

Известно, что Роман Попов с 2020 года был учредителем и владельцем Химкинской федерации карате, но позже вышел из бизнеса. Сын генерала Минобороны родился в 1980 году в немецком городе Веймар. Там его отец проходил военную службу в составе группы советских войск в Германии.

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В собственности сына экс-замминистра обороны нашли 110-метровую квартиру в Химках, стоимость которой оценивается примерно в 35 миллионов рублей.

Как сообщает Mash, его отцу принадлежит участок на 2400 «квадратов» в престижном подмосковном поселке, квартира в Краснодарском крае и автопарк с иномарками стоимостью примерно 8 миллионов рублей.

Следствие считает, что часть имущества Попов оформил на членов семьи — это квартиры в престижных московских районах, области и на юге России. Общая стоимость недвижимости оценивается в более чем 500 миллионов рублей.

Генерала Попова обвиняют в хищениях при строительстве парка «Патриот»

По версии следствия, генерал Попов в 2021-2024 годах обогащался за счет строительства военно-патриотического парка «Патриот»: он отвечал за развитие и обслуживание учреждения. Предполагается, что Попов использовал стройматериалы, предназначенные для парка, на своей даче, а также заставлял сотрудников «Патриота» бесплатно работать на своем участке.

После завершения строительства дома, как считают следователи, Попов за счет средств парка продолжал обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

В настоящий момент Попов доставлен в суд под конвоем спецназа Росгвардии для решения вопроса о его аресте.