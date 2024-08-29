Стало известно о торговле сына экс-замглавы Минобороны Попова военным снаряжением

Shot: сын задержанного экс-замглавы МО Попова торговал военным снаряжением

Сын задержанного по делу о мошенничестве экс-замглавы Минобороны (МО) генерала армии Павла Попова Роман занимался торговлей военным снаряжением. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, Роман Попов торговал формой и амуницией два года — с 2018 по 2020-й, когда его отец еще занимал должность заместителя министра. Shot уточняет, что Попов-младший продавал военную спецодежду, обувь, а также рюкзаки и бронешлемы. Всего, по данным портала, сын бывшего замминистра обороны успел продать 24 товара.

При этом Shot отмечает финансовую состоятельность Попова-младшего и утверждает, что в его собственности находится недвижимое имущество стоимостью десятки миллионов рублей.

Генерала армии Павла Попова задержали сегодня, 29 августа. Экс-замминистра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче бесплатно.

Должность замминистра Попов занимал с 2013 по 2024 год.