Задержан еще один бывший замминистра обороны России. Ему «отгрохали генеральскую дачу» на огромном участке под Москвой

СК России просит арестовать экс-замглавы Минобороны Попова

Задержан бывший замминистра обороны России генерал армии Павел Попов, следователи намерены добиваться его ареста. По данным СК, дело о мошенничестве связано с парком «Патриот».

Генерала обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах он, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения — использовал стройматериалы для строительства в своем загородном доме в Красногорском районе и заставлял сотрудников парка работать на даче площадью три гектара бесплатно. В мошенническую схему, по данным СК, были вовлечены также директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Как уточняет Mash, Попова задержали на основании их показаний. Оба заявили, что получали деньги после распоряжений генерала и заплатили ему около трех миллионов рублей.

Помимо участка в Подмосковье, задержанный владеет другими многочисленными объектами недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края общей стоимость более 500 миллионов рублей. У супругов в собственности также было два автомобиля — легковой Mercedes A200 и Volkswagen Tiguan, оформленный на жену генерала. Попову по делу о мошенничестве грозит до десяти лет колонии.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Другого обвиняемого в хищениях генерала отправили под домашний арест из-за проблем со здоровьем

В начале августа сообщалось, что суд отправил под домашний арест генерал-майора Владимира Шестерова. Фигурант пробудет под арестом в своем доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября. Отмечалось также, что директор парка Ахмедов и генерал Шестеров сотрудничают со следствием.

Им предъявлено обвинение в хищении более 30 миллионов рублей бюджетных средств. По версии Следственно комитета, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров. По данным следствия, махинации совершались с осени 2022 года по июль 2024 года. Как писал «Коммерсантъ», вину в мошенничестве в особо крупном размере оба фигуранта полностью признали. Ахмедов при этом был заключен в СИЗО, а его предполагаемого сообщника в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест.

У Шестерова и Ахмедова нашли элитную недвижимость

В 2017 в собственности у Шестерова была квартира площадью 35,3 квадратного метра и автомобиль Skoda Yeti. Доход за 2017 год составил 3,076 миллиона рублей. В следующем году он приобрел мотоцикл Harley Davidson ХG750, доход также составил около трех миллионов рублей. В последующие годы в пользовании генерала появилась квартира площадью 71 квадратный метр.

В то же время Mash выяснил, что Шестеров и его супруга владеют участком площадью 1,2 тысячи квадратных метров с двухэтажным домом в дачном поселке «Царское Село» в Московской области и участком на 1,5 тысячи «квадратов» в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки».

Между тем у директора «Патриота» Ахмедова во владении оказались три квартиры в столице — на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улице. Кроме того, семья владеет квартирой в военном поселке Мулино в Нижегородской области.