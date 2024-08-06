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08:24, 6 августа 2024Силовые структуры

Раскрыт доход задержанного генерала Шестерова

В декларациях генерала Шестерова нашли небольшую квартиру и автомобили

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Арестованный по делу о мошенничестве в парке «Патриот» заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров задекларировал небольшую квартиру и автомобили. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в 2017 в собственности была квартира площадью 35,3 квадратных метра и автомобиль Skoda Yeti. Доход за 2017 год составил 3,076 миллиона рублей. В 2018 году Шестеров приобрел мотоцикл Harley Davidson ХG750, при этом его доход в том же году составил 3,028 миллиона рублей.

В 2019 и 2020 годах доходы Шестерова снизились до 2,7 миллиона рублей и 2,8 миллиона рублей соответственно. В то же время , в пользовании появилась квартира площадью 71 квадратный метр.

При этом ранее Telegram-канал Mash выяснил, что генерал-майор Владимир Шестеров и его супруга владеют участком площадью 1,2 тысячи квадратных метров с двухэтажным домом в дачном поселке Царское Село в Московской области и участком на 1,5 тысячи «квадратов» в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки».

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      Марина Совина
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