Участки в элитном поселке и машины с «блатными» номерами. Что нашли у директора «Патриота» и «выставочного» генерала?

Фигуранты дела «Патриота» оказались владельцами шикарных домов и элитных авто

Раскрыты недвижимость и автомобили, которыми владеют заместитель главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров и директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Оба сегодня были задержаны по обвинению в коррупции — они могли похитить десятки миллионов рублей, выделенных на деятельность парка культуры и отдыха Вооруженных сил России.

Генерал с семьей оказались владельцами элитной недвижимости в Подмосковье

Как выяснил Telegram-канал Mash, генерал-майор Владимир Шестеров и его супруга владеют участком площадью 1,2 тысячи квадратных метров с двухэтажным домом в дачном поселке «Царское село» в Московской области и участком на 1,5 тысячи «квадратов» в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки» (оба находятся в Рузском районе, где до 2015 года Шестеров был руководителем местного центра обеспечения пунктов управления МЧС России).

Кроме того, на него оформлены мотоцикл Harley-Davidson (при этом, как утверждает канал, Шестеров не имеет прав категории А), автомобили Skoda Karoq и Skoda Yeti, а также еще один участок на 15 «соток» в деревне Землино Рузского района.

На супругу {{«выставочного генерала»||Владимир Шестеров был причастен к организации различных выставок с участием Минобороны, проходивших в парке «Патриот».}} Валентину оказались оформлены автомобили Volkswagen Touareg и минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, а также две квартиры в поселке Тучково. Отмечается, что данных о наличии бизнеса или фактическом трудоустройстве у нее не нашлось.

Ахмедов оказался прописан в трех квартирах в Москве

У директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова во владении оказались три квартиры в столице — на Большой Садовой улице (рядом с метро «Маяковская»), на Левобережной улице (близ станции «Беломорская») и на Зеленоградской улице на северо-востоке города. Кроме того, семья владеет квартирой в военном поселке Мулино в Нижегородской области.

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Помимо этого, за последние десять лет Ахмедов приобрел автомобили Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Часть машин Ахмедов продал перед назначением на пост директора парка. Для некоторых из них он приобретал «блатные» автомобильные номера.

К делу может быть причастен арестованный в апреле генерал Тимур Иванов

Генерал и директор парка были задержаны 5 августа. По данным следствия, они с другими соучастниками причастны к хищению путем махинаций средств, выделенных на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Ахмедова уже заключили под стражу, мера пресечения Шестерову пока не определена.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не менее 40 миллионов рублей. Тогда следственные действия в отношении руководства парка, а также прошедшие на его территории обыски связали с делом бывшего замглавы Минобороны России Тимуром Ивановым. Военный курировал строительство объекта.

В августе в парке должен пройти международный военно-технический форум «Армия-2024». Источники PostNews заявил, что теперь его проведение под вопросом. Сейчас на сайте парка не отображаются даты форума.