Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 5 августа 2024Силовые структуры

Директор «Патриота» оказался владельцем «блатных» номеров авто и квартир в центре Москвы

Директор «Патриота» Ахмедов владел квартирами в центре Москвы и элитными авто

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Директор российского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов, арестованный по делу о мошенничестве, владеет квартирами в центре Москвы и элитными автомобилями с «блатными» номерами. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, Ахмедов был прописан в трех квартирах в центре столицы — на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах. Там же прописаны его дети. Кроме того, семья владеет квартирой в поселке Мулино в Нижегородской области.

Известно, что за последние десять лет директор «Патриота» приобрел автомобили Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Часть машин Ахмедов продал перед назначением на пост директора парка.

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Вместе с ним задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

      Стало известно о жизни обмененных супругов Дульцевых

      На Западе признали самый серьезный кризис обороны ВСУ в Донбассе

      Семья просившего женщин оголиться таксиста осудила его со словами «мы в хиджабах не ходим»

      Шансы россиян на участие в Паралимпийских играх в Париже оценили

      Режиссер Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

      В России возобновили работу сразу три автозавода

      Пропавшая девушка провела три месяца в пещере и «превратилась в змею»

      Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше