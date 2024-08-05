Директор «Патриота» оказался владельцем «блатных» номеров авто и квартир в центре Москвы

Директор «Патриота» Ахмедов владел квартирами в центре Москвы и элитными авто

Директор российского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов, арестованный по делу о мошенничестве, владеет квартирами в центре Москвы и элитными автомобилями с «блатными» номерами. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По информации издания, Ахмедов был прописан в трех квартирах в центре столицы — на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах. Там же прописаны его дети. Кроме того, семья владеет квартирой в поселке Мулино в Нижегородской области.

Известно, что за последние десять лет директор «Патриота» приобрел автомобили Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus. Часть машин Ахмедов продал перед назначением на пост директора парка.

Ахмедов был задержан утром 5 августа по обвинению в хищении средств, выделенных для функционирования парка «Патриот». Суд арестовал его до 21 сентября. Вместе с ним задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров.