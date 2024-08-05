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14:39, 5 августа 2024Силовые структуры

Задержан еще один генерал Минобороны России

Задержан замначальника главного управления инновационного развития МО Шестеров

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Задержан заместитель главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

По данным следствия, он вместе с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и другими соучастниками причастен к хищению средств, выделенных на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства преступления.

О задержании Ахмедова стало известно ранее, сообщалось, что оно связано с обвинениями в мошенничестве, однако подробности дела не приводились.

В июле в парке «Патриот» прошли обыски, связанные с мошенничеством при госзакупках. Речь шла о хищениях на сумму не меньше 40 миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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