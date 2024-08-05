Раскрыты активы проходящего по делу парка «Патриот» генерала

Генерал Шестеров владеет участками, квартирами, автомобилями и мотоциклом

Генерал-майор Владимир Шестеров и его супруга владеют тремя земельными участками, двумя квартирами, четырьмя автомобилями и мотоциклом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У семьи имеется участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров под Рузой и такой же площади участок в элитном закрытом поселке на территории дома отдыха «Лужки». Двухэтажный дом в дачном поселке Царское Село и две квартиры в Рузском районе.

Генералу принадлежит мотоцикл Harley-Davidson, автомобили марки Skoda Karoq и Skoda Yeti, Volkswagen Touareg, минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic.

Ранее в понедельник, 5 августа, сообщалось, что в рамках уголовного дела арестованы активы Шестерова, а также полковника Вячеслава Ахмедова. Им вменяется мошенничество, в результате которого были похищены бюджетные средства, выделенные на деятельность военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

Обеспечительные меры наложены с целью погашения ущерба, причиненного фигурантами дела Министерству обороны России. Военное ведомство признано потерпевшей стороной по делу.

Ахмедов арестован, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения Шестерову.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не менее 40 миллионов рублей.