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15:51, 5 августа 2024Силовые структуры

Банковские счета директора парка «Патриот» арестовали

ТАСС: активы директора парка «Патриот» Ахмедова и генерала Шестерова арестованы
Начало событий в новости Минобороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в «Патриоте»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Активы полковника Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова попали под обеспечительные меры в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, в результате которого были похищены бюджетные средства, выделенные на деятельность военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

Арестованы их банковские счета, уточняет РБК, а также счета аффилированных с ними компаний. Обеспечительные меры наложены с целью погашения ущерба, причиненного фигурантами дела Министерству обороны России. Военное ведомство признано потерпевшей стороной по делу.

Дома и в служебном кабинете генерала Шестерова проведены обыски, изъяты необходимые для следствия документы.

Ахмедов арестован, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения Шестерову.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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