Минобороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в «Патриоте»

Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот»

Министерство обороны (МО) признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Расследование проводится в отношении должностных лиц МО, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова в рамках уголовного дела. По версии следствия, они причастны к хищениям бюджетных средств, выделенных на деятельность парка.

По решению суда Ахмедов уже находится в СИЗО.