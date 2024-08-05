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15:34, 5 августа 2024Силовые структуры

Минобороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в «Патриоте»

Минобороны РФ признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Министерство обороны (МО) признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Расследование проводится в отношении должностных лиц МО, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова в рамках уголовного дела. По версии следствия, они причастны к хищениям бюджетных средств, выделенных на деятельность парка.

По решению суда Ахмедов уже находится в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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