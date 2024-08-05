Директора парка «Патриот» задержали по уголовному делу о мошенничестве

СК: директора парка «Патриот» Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве

Сотрудники силовых структур задержали директора военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Сейчас он по ходатайству следствия находится под стражей.

По версии следствия, Ахмедов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майором Владимиром Шестеровым и другими соучастниками мог похитить бюджетные средства, которые были выделены на функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Ранее в парке «Патриот» прошли обыски.

