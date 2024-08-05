Раскрыты детали дела о махинациях руководства парка «Патриот»

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Расследование проводится в отношении должностных лиц Минобороны, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. По данным следствия, они совершили хищение путем махинаций.
В рамках уголовного дела арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову.
23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не менее 40 миллионов рублей.