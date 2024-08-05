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15:02, 5 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты детали дела о махинациях руководства парка «Патриот»

СК: Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств парка «Патриот»
Начало событий в новости Директора парка «Патриот» задержали по уголовному делу о мошенничестве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Расследование проводится в отношении должностных лиц Минобороны, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра. По данным следствия, они совершили хищение путем махинаций.

В рамках уголовного дела арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не менее 40 миллионов рублей.

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      Любовь Ширижик
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      Продолжение в новости Раскрыты подробности задержания директора парка «Патриот»
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