Раскрыты подробности задержания директора парка «Патриот»

Вместе с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеславом Ахмедовым задержаны его подчиненные. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанные сотрудники парка доставлены на допрос к следователю. Сам Ахмедов был взят силовиками на своем рабочем месте.
Расследование проводится в отношении должностных лиц Минобороны, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра, уточнили в Следственном комитете России. По данным следствия, они причастны к хищениям бюджетных средств, выделенных на деятельность парка.
Ахмедов арестован, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову.
23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей.