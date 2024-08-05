Раскрыты подробности задержания директора парка «Патриот»

Сотрудников парка «Патриот» доставили на допрос по делу о мошенничестве

Начало событий в новости Раскрыты детали дела о махинациях руководства парка «Патриот»

Вместе с директором военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» Вячеславом Ахмедовым задержаны его подчиненные. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанные сотрудники парка доставлены на допрос к следователю. Сам Ахмедов был взят силовиками на своем рабочем месте.

Расследование проводится в отношении должностных лиц Минобороны, парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра, уточнили в Следственном комитете России. По данным следствия, они причастны к хищениям бюджетных средств, выделенных на деятельность парка.

Ахмедов арестован, следователи также ходатайствуют об избрании меры пресечения заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову.

23 июля в «Патриоте» прошли обыски. Тогда сообщалось, что они связаны с мошенничеством при госзакупках — сумма хищений составляет не меньше 40 миллионов рублей.