Стали известны подробности уголовного дела о махинациях в парке «Патриот»

«Ъ»: фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот» признали вину

Стали известны подробности уголовного дела о махинациях в парке «Патриот». Как пишет «Коммерсантъ» («Ъ»), деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров.

Как сообщает издание, главные фигуранты дела — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров — признали свою вину.

Официальное обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, Ахмедову и Шестерову следователи предъявили 7 августа в здании Главного военного следственного управления (ГВСУ) в Москве. Как считает следствие, махинации совершались с осени 2022 года по июль 2024 года. Помимо Ахмедова и Шестерова хищения производили и другие неустановленные лица.

3 августа Ахмедов был арестован на два месяца, Шестеров как минимум до 21 сентября будет находиться под домашним арестом.