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22:01, 7 августа 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот» отправили под домашний арест

«Ъ»: обвиняемого в хищениях в «Патриоте» Шестерова отправили под домашний арест

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Суд отправил под домашний арест заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подмосковного парка «Патриот». Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на источник.

С соответствующим ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд обратилось главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

«По решению суда Шестеров будет находиться под домашним арестом в его доме в Рузском районе Подмосковья до 21 сентября», — подчеркнул источник.

Ранее стало известно, что фигуранты дела о мошенничестве в «Патриоте» пошли на сотрудничество со следствием.

5 августа был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и задержан генерал-майор Владимир Шестеров. По версии следствия, военные несут ответственность за хищение средств, выделенных для функционирования парка «Патриот».

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      Марина Совина
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