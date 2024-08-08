Бывший главный кадровик Минобороны не признал вину по делу о взятке

Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов не признал вину по делу о взятке

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры» Марину Финкель, которая защищает Кузнецова.

«Следует отметить, что Юрий Кузнецов инкриминируемое ему деяние не совершал, никакого имущества от Левы Мартиросяна не получал, содействие по заключению госконтрактов не оказывал, в связи с чем виновным себя не признает», — уточнила Финкель.

Она также заявила о намерении воспользоваться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом способы защиты и доказать невиновность Кузнецова. Адвокат добавила, что защита подаст кассацию на решение оставить генерала под стражей.

