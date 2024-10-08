Заседание по мере пресечения генералу Кузнецову пройдет в закрытом от СМИ формате

На закрытии процесса по избранию меры генералу Кузнецову настояло следствие

В Москве 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит просьбу следствия о продлении срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову, обвиняемому в коррупции, в закрытом от публики и СМИ режиме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на закрытии процесса настоял представитель следствия. Он сослался на тайну предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.