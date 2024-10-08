Бывшего кадровика Минобороны России оставили в СИЗО до 12 января

Суд продлил арест до 12 января экс-кадровика Минобороны РФ Кузнецова

Заседание по мере пресечения генералу Кузнецову пройдет в закрытом от СМИ формате

Начало событий в новости Заседание по мере пресечения генералу Кузнецову пройдет в закрытом от СМИ формате

По решению 235-го гарнизонного военного суда бывший начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в коррупции, останется под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении генералу меры пресечения в виде содержания под стражей до 12 января. Слушания проходили в закрытом режиме.

Бывшего главного кадровика Минобороны задержали 13 мая. Ему вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от бизнесмена Левы Мартиросяна. Кузнецов свою вину не признает.