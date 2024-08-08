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08:13, 8 августа 2024Силовые структуры

Бывший главный кадровик Минобороны стал сотрудничать со следствием

ТАСС: экс-главный кадровик Минобороны Кузнецов сотрудничает со следствием

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что с момента задержания Кузнецова допросили два раза. По данным ТАСС, он дал показания на второго обвиняемого по делу, краснодарского предпринимателя Леву Мартиросяна.

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Экс-кадровику военного ведомства вменяют получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде дома и участка от Левы Мартиросяна. По версии следствия, Кузнецов организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей.

Оба мужчины находятся под арестом.

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