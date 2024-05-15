Взятка домом площадью свыше тысячи «квадратов». Раскрыты новые подробности дела главного кадровика Минобороны

«Ъ»: кадровику Минобороны Кузнецову вменяют взятки на ₽30,5 млн за госконтракты

Арестованному начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», дело генерал-лейтенанта Кузнецова находится в производстве того же подразделения Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), что и замминистра Тимура Иванова, однако формально расследования не связаны.

Кузнецов занимался «обустройством и обеспечением жизнедеятельности» воинских частей

Издание раскрыло новые подробности дела Кузнецова. Так, по версии следствия, инкриминируемое ему преступление генерал-лейтенант совершил в бытность начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ, которое, в частности, занималось подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны.

Кроме того, управление координировало деятельность Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ) и, в частности, вопросы, связанные с размещением военнослужащих, которых направляли туда на обучение.

Согласно решению Минобороны от 2020 года, в случае, если отправленных на обучение военных нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, их должны были расселять в гостиницах в рамках заключаемых с военным ведомством госконтрактов. В полномочия Кузнецова как раз входили организация и контроль вопросов «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей.

Кузнецов вступил в преступный сговор с краснодарским предпринимателем

По версии следствия, генерал Кузнецов решил извлечь выгоду из занимаемой должности, для чего «не позднее 22 апреля 2020 года» вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом. Они были знакомы — Мартиросян до октября 2010 года был начальником продовольственной службы отдела материального обеспечения КВВУ.

Следствие установило, что в 2021–2023 годах Кузнецов организовал заключение между КВВУ и фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 миллиона 300 тысяч рублей.

В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова в 2020–2022 годах участок земли за 7,5 миллиона рублей на улице Грибоедова в Краснодаре, а также построил на ней жилой дом площадью 1125 квадратных метров (стоимостью почти 23 миллиона рублей), также записанный на супругу главного кадровика Минобороны.

Кузнецов и Мартиросян арестованы

Об аресте генерала Кузнецова стало известно 14 мая. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии. В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Также Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу Кузнецова.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. Ранее он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны.