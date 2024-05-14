Силовые структуры
Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика Минобороны России арестовали
Суд арестовал Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки кадровику МО Кузнецову
Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Он, по данным следствия, дал взятку военному. Из материалов дела следует, что Кузнецов во время службы в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России был лично знаком с Мартиросяном. В ходе их общения Кузнецов решил получить со знакомого имущество в особо крупном размере в качестве взятки за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.
В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.