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19:55, 14 мая 2024Силовые структуры

Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика Минобороны России арестовали

Суд арестовал Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки кадровику МО Кузнецову
Лева Мартиросян

Лева Мартиросян. Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Леву Мартиросяна, проходящего по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он, по данным следствия, дал взятку военному. Из материалов дела следует, что Кузнецов во время службы в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России был лично знаком с Мартиросяном. В ходе их общения Кузнецов решил получить со знакомого имущество в особо крупном размере в качестве взятки за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.

В ходе обыска сотрудники следственных органов нашли дома у Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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      Любовь Ширижик
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