Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:56, 14 мая 2024Силовые структуры

Названа сумма откатов в деле арестованного кадровика Минобороны России

«Ъ»: кадровику Минобороны вменяют взятки на 30,5 млн руб за госконтракты
Начало событий в новости Предполагаемого взяткодателя в деле кадровика Минобороны России арестовали
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Арестованному начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За вознаграждение военный обещал коммерсанту помочь с заключением госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 миллиона рублей. По версии следствия, Мартиросян купил семье Кузнецова землю в Краснодаре и построил там жилой дом площадью свыше тысячи квадратных метров.

Расследованием коррупционного дела Кузнецова занимается подразделение Следственного комитета России, в котором также находится дело о взятках замминистра Минобороны Тимура Иванова. Оба дела не связаны друг с другом, отмечает издание.

Ранее 14 мая Басманный суд Москвы арестовал до 12 июля Мартиросяна. Из материалов дела следует, что Кузнецов во время службы в 8-м управлении Генштаба Вооруженных сил России был лично знаком с ним. В ходе их общения Кузнецов решил получить со знакомого имущество в особо крупном размере в качестве взятки за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Умер известный российский журналист

      Экс-разведчик рассказал о неудобном вопросе Остину о России

      Генсек ООН отправил Путину письмо

      Путин назначил Кочнева главой ФСО

      Путин назначил Нарышкина директором СВР

      Путин утвердил Бортникова на посту главы ФСБ

      Захарова оценила слова Блинкена о выборах на Украине

      Путин назначил Белоусова министром обороны

      Пострадавшей от упавшей наледи россиянке присудили 6,5 миллиона рублей

      В России на заводе по производству военного оборудования произошел поджег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше