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19:16, 9 июля 2024Силовые структуры

Главному кадровику Минобороны продлили арест

Военный суд продлил до 12 октября арест главному кадровику Минобороны Кузнецову

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный суд рассмотрел вопрос о продлении ареста начальнику главного управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

235-й гарнизонный военный суд оставил генерал-лейтенанта Кузнецова в СИЗО до 12 октября.

По версии следствия, Кузнецов вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном, занимающимся гостиничным бизнесом, и организовал заключение с фирмой Мартиросяна госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372,3 миллиона рублей. В обмен на это Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова в 2020-2022 годах участок земли за 7,5 миллиона рублей на улице Грибоедова в Краснодаре, а также построил на ней жилой дом площадью 1125 квадратных метров стоимостью почти 23 миллиона рублей, также записанный на супругу главного кадровика Минобороны.

Кузнецову вменяется в вину получение взяток за покровительство Мартиросяну на общую сумму 30,5 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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