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09:37, 21 января 2025Силовые структуры

Глава инженерной службы РВСН попал в дело экс-начальника департамента Минобороны России

В дело экс-главы департамента МО РФ Вертелецкого попал начальник службы РВСН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Вторым фигурантом уголовного дела бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого оказался начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов. Об этом сообщает ТАСС.

Хорошунов находится под подпиской о невыезде. Материалы дела поступили на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Процесс будет закрытым из-за наличия грифа «секретно».

9 января Следственный комитет России сообщил о направлении в суд дела Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на 73 миллиона рублей.

Вертелецкий был задержан в мае 2024 года.

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