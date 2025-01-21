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09:48, 21 января 2025Силовые структуры

Суд над бывшим главой департамента Минобороны России пройдет в закрытом режиме

Суд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-главы департамента МО РФ Вертелецкого
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Глава инженерной службы РВСН попал в дело экс-начальника департамента Минобороны России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во 2-й Западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела бывшего начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс пройдет в закрытом от общественности и СМИ режиме из-за наличия грифа «секретно». Вторым фигурантом дела оказался начальник инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полковник Владимир Хорошунов. Он находится под подпиской о невыезде.

9 января Следственный комитет России сообщил о направлении в суд дела Вертелецкого.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб в размере 73 миллионов рублей.

Вертелецкий был задержан в мае 2024 года.

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