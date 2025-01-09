Глава департамента военного имущества Минобороны предстанет перед судом по делу о взятке

Глава департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкий предстанет перед судом

Бывший начальник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий предстанет перед судом. Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело о получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями направлено во 2-й Западный окружной военный суд суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2019 году Минобороны заключило госконтракт с чебоксарским заводом «Металлист» на производство опытно-конструкторских работ. Гендиректор предприятия Сергей Червяков передал в 2020 году Вертелецкому и его подчиненному Евгению Макееву 1,8 миллиона рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате государству был причинен ущерб на 73 миллиона рублей.

Вертелецкий был задержан в мае 2024 года. Расследование завершили в октябре.