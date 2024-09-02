Задержанного за взятку замглавы военного округа этапировали в Москву

Задержанный за взятку замглавы военного округа Муминджанов этапирован в Москву

Задержанного по обвинению в получении взятки замглавы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова этапировали в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что Муминджанов был задержан в Воронеже, его этапировали в столицу для следственных действий.

О задержании замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова сообщалось ранее в понедельник, 2 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дело Муминджанова связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

