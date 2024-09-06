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16:44, 6 сентября 2024Силовые структуры

Следствие предъявило обвинение замкомандующего ЛенВо Муминджанову по делу о взятке

СК предъявил обвинение генерал-майору Муминджанову по делу о взятке
Начало событий в новости Задержанного за взятку замглавы военного округа этапировали в Москву

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

Следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России предъявили обвинение заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВо) по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в информационном центре СК России.

Муминджанов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Своей вины генерал-майор не признал.

Ранее сообщалось, что дело Муминджанова связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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