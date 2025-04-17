Бывшему замглавы Генштаба России дали семь лет за взятки на 36 миллионов рублей

Суд дал 7 лет колонии экс-замглавы Генштаба РФ Шамарину за взятки на 36 млн руб.

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина по уголовному делу о получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Осужденного генерала лишили воинского звания и запретили работать на госслужбе семь лет после отбытия срока. Шамарин будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнил ТАСС адвокат Владимир Шелупахин.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну. Экс-генерала судили в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение с полным признанием вины. Прокурор просил для него 12 лет колонии со штрафам в 107 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.