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19:09, 28 февраля 2025Силовые структуры

Дело о взятке в особо крупном размере экс-замглавы Генштаба рассмотрят в особом режиме

Суд рассмотрит дело о взятке экс-замглавы Генштаба Шамарина в особом режиме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский гарнизонный суд в особом порядке рассмотрит уголовное дело о взятке экс-замначальника Генштаба России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Коммерсантъ.

Особый порядок предполагает рассмотрение дела без присутствия прессы, быстрый процесс, без исследования доказательств. Издание со ссылкой на источник отмечает, что при особом порядке наказание не может превышать двух третей от максимально возможного, в данном случает 15 лет.

Следователи направили дело бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина в Московский гарнизонный военный суд.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

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