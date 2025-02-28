Дело о взятке в особо крупном размере бывшего замглавы Генштаба России направили в суд

Дело экс-замглавы Генштаба Шамарина направили в Московский гарнизонный суд

Следователи направили дело бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина в Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

Шамарин проходит обвиняемым по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.