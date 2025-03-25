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15:41, 25 марта 2025Силовые структуры

Дело о взятке экс-замглавы Генштаба рассмотрят в закрытом режиме

Суд рассмотрит дело о взятке экс-замглавы Генштаба Шамарина в закрытом режиме
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме уголовное дело о взятке экс-замначальника Генштаба России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сведения, охраняемые законом в части государственного оборонного заказа, содержатся в уголовном деле бывшего заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

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