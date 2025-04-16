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15:04, 16 апреля 2025Силовые структуры

Бывшему замглавы Генштаба России Шамарину запросили 12 лет колонии за взятки

Прокурор запросил 12 лет колонии экс-замглавы Генштаба Шамарину за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу о взятке, в получении которой обвиняется экс-замначальника Генштаба России генерал-лейтенанта Вадим Шамарин. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии строгого режима. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Шамарин находится под стражей.

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