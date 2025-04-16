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16:06, 16 апреля 2025Силовые структуры

Назначена дата приговора бывшему замглавы Генштаба России за взятки на 36 миллионов рублей

Суд 17 апреля огласит приговор экс-замглавы Генштаба Шамарину за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшему замглавы Генштаба России Шамарину запросили 12 лет колонии за взятки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд назначил на 17 апреля оглашение приговора бывшему начальнику Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России генералу Вадиму Шамарину, обвиняемому в получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии строгого режима со штрафам в 107 миллионов рублей, а также предложил лишить офицера звания генерал-лейтенанта и государственных наград.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Шамарин находится под стражей. Он полностью признал вину в преступлении и заключил сделку со следствием.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

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