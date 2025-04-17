Осужденный экс-замглавы Генштаба России решил поехать в зону СВО простым солдатом

Осужденный экс-замглавы Генштаба РФ Шамарин готов поехать на СВО солдатом

Бывшему замглавы Генштаба России дали семь лет за взятки на 36 миллионов рублей

Начало событий в новости Бывшему замглавы Генштаба России дали семь лет за взятки на 36 миллионов рублей

Бывший начальник Главного управления связи замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Вадим Шамарин, осужденный на семь лет лишения свободы по уголовному делу о получении взяток на общую сумму 36 миллионов рублей от завода «Телта», готов поехать в зону специальной операции (СВО) простым солдатом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Шелупахина.

По данным агентства, адвокат Шамарина заявил, что будет добиваться удовлетворения прошения. По его словам, если оно будет одобрено, то экс-замглавы Генштаба пойдет в зону СВО обычным бойцом. Шелупахин отметил, что Шамарин мужественно воспринял разжалование.

Ранее сообщалось, что Шамарин получил семь лет колонии строгого режима. Московский гарнизонный военный суд конфисковал принадлежащее ему имущество.