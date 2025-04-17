Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 17 апреля 2025Силовые структуры

У осужденного на семь лет колонии бывшего замглавы Генштаба России конфисковали имущество

Суд конфисковал имущество экс-замглавы Генштаба РФ Шамарина и лишил звания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшему замглавы Генштаба России дали семь лет за взятки на 36 миллионов рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд конфисковал имущество бывшего начальника Главного управления связи — замглавы Генштаба Вооруженных сил России Вадима Шамарина, осужденного на семь лет лишения свободы по уголовному делу о получении взяток на общую сумму в 36 миллионов рублей от завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.

Из приговора следует, что конфискации подлежат денежные средства осужденного в сумме 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек, которые переходят в собственность государства. Также под арестом оставлены автомобиль Mercedes и квартира Шамарина до исполнения решения о конфискации денег. В случае их неуплаты машина и жилье изымут, отметил судья.

Суд также лишил генерала воинского звания.

Шамарин получил семь лет колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом режиме из-за наличия сведений, составляющих гостайну. Экс-генерала судили в особом порядке, так как он заключил досудебное соглашение с полным признанием вины. Прокурор просил для него 12 лет колонии со штрафом в 107 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023-го Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Роднина назвала выступление фигуристов за другие страны успехом России

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости