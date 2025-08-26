Силовые структуры
13:28, 26 августа 2025
Силовые структуры

Лишенный звания генерала российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

Осужденный экс-генерал Иван Попов отверг участие в СВО в качестве рядового
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Осужденный на пять лет колонии по делу о мошенничестве и лишенный звания генерала российской армии Иван Попов рассказал, на каких условиях примет участие в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского в Telegram-канале сообщает Daily Storm.

Отмечается, что Попов не видит себя в зоне боевых действий в качестве рядового. Он намерен принимать участие в СВО только в качестве военачальника, для чего ему необходимо сначала реабилитироваться.

В настоящее время осужденный бывший генерал остается в СИЗО Тамбова, ожидая этапирования к месту отбывания наказания.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил экс-командующего 58-й армией к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Свою вину Попов не признает. Признанная потерпевшей стороной администрация Запорожской области попросила отменить приговор.

